Tomori: Duhet të besojmë se do të kualifikohemi në finale, jemi të zhgënjyer me ndeshjen e parë Interi e fitoi ndeshjen e parë gjysmëfinale kundër Milanit në Ligën e Kampionëve të mërkurën mbrëma, shkruan lajmi.net. “Nerazzurrët” triumfuan me rezultat të pastër 0:2 kundër “Rossonerëve” në stadiumin “San Siro”. Qendërmbrojtësi i Milanit, Fikayo Tomori është shprehur i zhgënjyer me humbjen dhe fillimin e ndeshjes nga ai dhe bashkëlojtarët e tij. “Është e vështirë…