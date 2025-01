Tomë Gashi: Vetëvendosje don me formu një SPAK në Kosovë

Avokati Tomë Gashi ka folur lidhur rreth temës “Prokuroria në Fushatë”, përkatësisht rreth premtimeve për prokurori.

Ai ka thënë se atë që Lëvizja Vetëvendosje po e promovon si një risi në Fushatë Zgjedhore duhet të analizohet se a është e nevojshme apo jo.

‘’Formimi i një prokurorie të re në kuptimin që Prokuroria Speciale sigurisht që mbetet aty ku është dhe këta që janë…meqë andej kufirit e knej kufinit jemi shqiptarë, besoj që don me formu një SPAK. Ai SPAK-u do të jetë i njëjtë apo i ngjashëm siç është në Shqipëri edhe pse thuhet në plan programin e Lëvizjes Vetëvendosje si në shtetet e Bashkimit Evropian’’, ka thënë ai.

Tutje Gashi është shprehur se kjo ide e cila është në plan programin e LVV-së nuk është një konkurrencë mes prokurorive.

‘’Kjo do të ishte faktikisht jo një konkurrencë mes prokurorive posaçërisht mes Prokurorisë Speciale të tanishme dhe një prokurorie të re pa marrë para sysh se me çfarë emërtimi do të jetë dhe mendoj që ajo është një çështje e avancuar…ka të bëjë vetëm me dy çështje kryesore që do të merret ajo prokurori e re apo SPAK-u i Kosovës, me luftën kundër krimit të organizuar…dhe me raste të korrupsionit. Kjo i bie që do të ketë një efikasitet shumë më të madh se që i kanë prokuroritë e tanishme ’’, ka thënë ai në Dukagjin.