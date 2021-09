Tomë Gashi: Procesi i Gjykatës Speciale mund të zgjasë nga 10 deri në 20 vjet

Ai tha se procesi i kësaj gjykate do të zgjasë nga 10 vjet deri në 20 vjet, derisa shtoi se si e tillë, kjo gjykatë kundërshtohet nga të gjithë – në mënyra të ndryshme, përveç atyre deputetëve që e votuan formimin e saj.

“Po ta them unë dhe po ta garantojë se e kemi mbi 10 vjet që do të jetë aktuale dhe do të jetë më pak se 20 vjet, kjo është shumë e keqe dhe dhe do të zgjasë tepër shumë dhe do të dëmtojnë tepër shumë. Të gjithë e kundërshtojnë Gjykatën Specialen përveç atyre deputetëve që këtë gjykatë në gusht të vitit 2015 e votuan me “PO” nuk e kundërshtojnë.

Kjo sepse do të ishin kundër asaj që e kanë votuar në cilësinë e deputetëve të Republikës së Kosovës, të gjithë këta janë mbi 18 vjeç dhe janë psiqikisht të shëndoshë dhe nuk ka merr mendja që e kanë ndryshuar mendimin e tyre, ajo që përfundimisht kanë bërë është tepër keq për Kombin shqiptarë, për Kosovën, për UÇK-në,” – tha Gashi.