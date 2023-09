Tomë Gashi: Nëse sot shpallet vendimi për Thaçin e Veselin, ata lirohen Tomë Gashi, avokat, ka thënë se nëse do të kishte tash një aktgjykim nga Specialja me shumë gjasë do të ishte lirues për Hashim Thaçin, Kadri Veselin dhe të tjerët. Këtë deklaratë Gashi e ka thënë në Pressing të mërkurën. ”Nëse sot kishim me pru një aktgjykim ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, dhe të tjerëve,…