Tom Brady nënshkruan kontratë të re me Bucs

Pas fitores në Super Bowl, ylli i NFL, Tom Brady, nuk e ka ndërmend të ndalojë edhe pse është në moshën 43 vjeçare, transmeton lajmi.net.

Brady ka nënshkruar një zgjatje të kontratës që do ta mbajë atë në Florida të paktën edhe për një vit, përkatësisht deri në vitin 2022.

Nënshkrimi i Bradyt shihet si një hap i madh, pasi Bucs dëshirojnë të ri-nënshkruanjnë me Rob Gronkowski dhe Shaquil Barrett.

Brady e bëri lajmin të ditur përmes profilit të tij në Twitter.

“Në ndjekje të tetës, Bucs ne po mbajmë së bashku bendin”, tha Tom Brady./Lajmi.net/

In pursuit of 8…LFG @Buccaneers we’re keeping the band together pic.twitter.com/49zUwS5l3D

— Tom Brady (@TomBrady) March 12, 2021