Aty pjesëtarëve të policisë, edhe sonte iu dashur të ndërhynë pasi të rinjtë dhe pronarët e lokaleve nuk respektonin vendimin e qeverisë për parandalimin e pandemisë, me të cilin lokalet duhet të mbyllen në orën 22:30.

Në anën tjetër, sot në Kuvendin e Kosovës është miratuar ligji për luftimin dhe parandalimin e pandemisë së shkaktuar nga virusi Korona, shkruan lajmi.net.

Ky ligj, sot është votuar në lexim të parë – ndërsa më 14 gusht do të votohet në lexim të dytë.

Me miratimin e plotë të këtij ligji, rastet e këtilla do të pasohen me gjoba për persona privatë dhe juridikë.