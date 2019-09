Tolgahan falënderon shqiptarët në shqip: Do jem gjithmonë i gatshëm të jap kontributin tim për ju

View this post on Instagram

Komb historine e te cilit e kam degjuar qe ne femijeri nga gjyshja ime e ndjere, me pas per fat te mire mu desh te njihem dhe te ndaj jeten me nje vajze te ketij kombi, njerez mikeprites, me gjak te ngrohte dhe te beses. Faleminderit shqiptare qe u bete pjese e pandare e jetes time, faleminderit qe me mireprisni. Do jem gjithmone i gatshem te jap kontributin tim ne krah jush per te miren e te gjitheve. Perfitoj te falenderoj pafundesisht Ministrin e Kultures Rinise dhe Sporteve ne Kosove Z. Kujtim Gashi dhe te gjithe Kosoven qe me nderuan me Titullin “ Amabasador i kultures” ndermjet dy kombeve.🇹🇷🇦🇱🇽🇰 Samimi daveti ile beni iki ülke arasında ‘Kültür Elçisi’ olarak bu değerli göreve layık gören Kosova Kültür Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Kuytim Gaşi‘ye ve tüm Kosovalılar’a sonsuz teşekkürler.🇹🇷🇽🇰