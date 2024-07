Togeri i FSK-së nderohet me çmimin ‘Honor Graduate’ në SHBA Togeri, Leotrim Mziu ka përfunduar me rezultate të larta Kursin Bazik për Oficer të Këmbësorisë (IBOLC), në Georgia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke u shpërblyer me çmimin International Honor Graduate. Gjatë 19 javëve sa zgjati ky kurs, Toger Mziu ka treguar performancë të lartë, duke e prezantuar denjësisht Forcën e Sigurisë së Kosovës,…