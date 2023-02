Todd Boehly e do edhe një klub në pronësi, në bisedime me skuadrën nga Ligue 1

L’Equipe shkruan se pronari i Bluve të Londrës ka shprehur interesim të madh për t’u bërë i pari i klubit nga Ligue 1, transmeton Lajmi.net

Marc Keller, i cili është pronar i skuadrës nga Franca, është i hapur t’i dëgjojë ofertat e Boehly, i cili ka një vlerë të madhe pasurish – deri në 5.3 miliardë dollarë.

Strasbourg për momentin është në vendin e 15-të në Ligue 1 me 21 pikë të grumbulluara./Lajmi.net/

🚨 Todd Boehly is very interested in buying RC Strasbourg! 💰

Marc Keller, owner of the French club, is already in discussions with the owner of Chelsea.

(Source: @lequipe) pic.twitter.com/mXwXpIuYWn

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 24, 2023