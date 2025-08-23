Tjetër tragjedi në det, mbytet varka me emigrantë që i ishte drejtuar Italisë
Të paktën 60 emigrantë sudanezë dhe nigerianë janë shpëtuar pranë brigjeve të Libisë nga anija e OJQ-së Nadir, e cila gjithashtu ka gjetur trupat e pajetë të tre personave dhe më pas është drejtuar drejt Lampeduzës.
Një motovedetë e rojes bregdetare italiane, CP322, ka shpëtuar një grua shtatzënë në muajin e katërt dhe një të mitur me djegie të rënda, të cilët janë dërguar në Lampeduzë së bashku me 12 persona të tjerë.
Ndër ta ishin katër gra, pesë të mitur dhe familjarët e personave të shtruar në poliklinikën e ishullit. Një grua tjetër rezulton ende e zhdukur.