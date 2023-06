Tjetër supergol nga Ilkay Gundogan, City rikthen epërsinë në finale

Golin për 2 me 1 e shënoi mesfushori i Kombëtares së Gjermanisë, Ilkay Gundogan në minutën e 52’të, shkruan Lajmi.net

Gundogan realizoi supergol me vollej pas asistit nga Kevin De Bruyne.

Kujtojmë që mesfushori gjerman realizoi edhe golin e parë në stilin “vollej”./Lajmi.net/

İLKAY GÜNDOĞAN AT THE DOUBLE TO RETAKE THE LEAD!!!#FACupFinal #EmiratesFACup #FACup pic.twitter.com/0Z2UPYGoO2

— Football Report (@FootballReprt) June 3, 2023