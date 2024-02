“Tjetër shembull” – Roth i reagon Hovenierit

“Një tjetër shembull për deklaratat e pabalancuara të SHBA-së (ose BE-së) për Kosovën. S’po shoh mesazhe kaq të qarta në lidhje me agresionet serbe (sulm terrorist në Bajnska, rrëmbim apo shantazh) në rajon, i dashur ambasador ShBA-së në Kosovës”, ka shkruar ai në “X”.

Another example for unbalanced U. S. (or EU) statements about Kosovo.

I miss such clear messages regarding Serbian aggressions (Bajnska terror attack, kidnapping or blackmailing) in the region, dear @USAmbKosovo! https://t.co/rHsjdfz0zP

— Michael Roth – official 🇪🇺🇺🇦🇮🇱 (@MiRo_SPD) February 4, 2024