Tjetër paraqitje e dobët e Shaqirit me Chicago Fire Skuadra e Chicago Fire arriti fitore në 1/16 e finales në US Open Cup, pasi mposhti 2 me 1 St. Louis City. Futbollisti shqiptar që luan te Kombëtarja e Zvicrës, Xherdan Shaqiri zhvilloi një tjetër paraqitje jo të mirë sipas statistikave, shkruan Lajmi.net Ish-lojtari i Liverpoolit luajti vetëm 62 minuta dhe më pas u zëvendësua…