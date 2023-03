Tjetër ndeshje pa gol për Ronaldon, kjo e sotit ishte për t’u harruar

Ylli i Kombëtares së Portugalisë, Cristiano Ronaldo luajti 87 minuta në këtë sfidë, por s’la asnjë gjurmë, shkruan Lajmi.net

Ai madje nuk goditi asnjëherë portën e kundërshtarëve dhe përveç kësaj mori një karton të verdhë gjatë pjesës së parë – ku goditi topin i revoltuar me vendimin e gjyqtarit për një faull.

Ronaldo dhe skuadra e tij, Al Nassr tani në gjysmëfinale të Kupës do të luajnë ndaj kundërshtarëve, Al Wehda./Lajmi.net/

Ronaldo received a yellow card for kicking the ball away in frustration after the referee whistled the end of the first half. pic.twitter.com/xR92h1FmEm

