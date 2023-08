Tjetër goditje e madhe nga Manchester City në merkato Manchester City ka arritur një marrëveshje verbale me Wolves për të nënshkruar me mesfushorin Matheus Nunes për të cilin do të paguajë 55 milionë euro. Marrëveshja për 25-vjeçarin nuk është arritur ende zyrtarisht, por negociata janë tashmë në përfundim e sipër. Cityt i ishte refuzuar oferta e mëhershme për portugezin, me Wolves që besohet se…