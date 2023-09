Tjetër aksident me fatalitet në vend: Në dalje të Prishtinës aksidentohen dy vetura, një i vdekur Një aksident me fatalitet ka ndodhur sot gjatë ditës në rrugën Llapnasellë-Graçanicë. Një person ka vdekur si pasojë e lëndimeve të marra derisa një tjetër është lënduar rëndë. Zëdhënësja e Policisë së Kosovës, Flora Ahmeti, për media ka dhënë detaje lidhur me askidentit ku janë përfshirë dy vetura. “Sot rreth orës 16:30 kemi pranuar informatën…