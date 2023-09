Titull: Kosova merr pjesë në Kampionatin Ballkanit të Triathlonit Federata e Triathlonit e Kosovës me sportistët dhe disa zyrtar ka udhëtuar për në Tivar të Malit të Zi. Sportistët nga Kosova do të marrin pjesë në Kampionatin Ballkanik të Triathlonit. Në të njëjtën kohë do mbahet edhe seminari për zyrtar teknik të Triathlonit. Komiteti Olimpik i Kosovës u ka uruar suksese garuesve të Triathlonit.…