Tite kritikon gjyqtarët e Kupës së Botës, pas lëndimit të Neymarit

Trajneri i Brazilit, Tite ka kritikuar gjyqtarët e Kampionatit Botëror.

Neymar u lëndua kundër Serbisë, duke bërë që trajneri i Brazilit, Tite, të kritikojë gjyqtarët e Kupës së Botës për dëmtimin e yllit të ekipit të tij.

Brazili pati një fillim pothuajse perfekt në fushatën e tij në Kupën e Botës, duke mbajtur portën e pastër dhe duke shënuar dy herë – me një nga goditjet që ishte një objektiv i mundshëm i pretendentit të turneut.

Megjithatë, një hije e errët është hedhur mbi kampin brazilian, me yllin sulmues Neymar që mund të përjashtohet për pjesën tjetër për fazën e grupeve pas një lëndimi në kyçin e këmbës kundër Serbisë.

“Nëse doni të festoni futbollin, duhet t’i kushtoni vëmendje gabimeve”, u tha Tite gazetarëve.

“Ata fokusohen në lojtarë të veçantë. Ky është efekti. Kjo duhet të ndalet.”

Tite gjithashtu nuk përjashtoi dyshen Neymar dhe Danilo për ndeshjet e Botërorit të cilët gjithashtu pësuan një dëmtim kundër Serbisë të enjten mbrëma.

Ai tha: “Unë besoj se Neymar dhe Danilo do të luajnë në Kupën e Botës. Nuk jam në gjendje të flas për të. Mund të them që, jo vetëm për Neymar, por edhe për Danilon, të dy situatat e tyre kanë evoluar, por ne besojmë se të dy do të jenë të disponueshëm për të luajtur në Kupën e Botës”./Lajmi.net/