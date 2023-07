Tirana vazhdon në rrethin tjetër të UEFA Conference League Skuadra nga Shqipëria, KF Tirana ka vazhduar në rrethin tjetër të UEFA Conference League. Klubi shqiptar mposhti në Gjeorgji Dinamo Batumi me rezultatin 1 me 2, shkruan Lajmi.net Golat për ekipin e trajnerit, Shehi i realizuan: Lushkja dhe Ardit Deliu. Kujtojmë që ndeshja e parë në “Air Albania” ishte mbyllur me rezultatin e barabartë 1…