Tiparet e personalitetit që ju bëjnë menjëherë një njeri të dëshirueshëm

Imagjinoni të hyni në punë dhe të përshëndeteni me buzëqeshje entuziaste nga të gjithë kolegët tuaj; ndërsa ecni nëpër ndërtesë ndiheni si një yll rroku, shkruan ClassLife.

Shtrëngoni dorën e të gjithëve, dhe të qenit atje e bën të gjithë vendin të ndihet më i lehtësuar. Ju jeni miq me të gjithë dhe shefi juaj ju do, transmeton lajmi.net.

Kjo është një dukuri e përditshme nëse jeni një person i mirë. Nëse kjo duket si diçka që nuk mund të të ndodhë kurrë, atëherë do të doja t’ju kujtoja se aftësitë shoqërore, si të gjitha aftësitë, janë plotësisht të mësueshme, dhe me pak praktikë edhe ti mund të jesh kryefjala e zyrës dhe të kthehesh në shtëpi, me një jetë të lulëzuar shoqërore.

Ja disa tipare që njerëzit interesant ndajnë. Nëse i kultivoni, do të bashkoheni me radhët e atyre që kalojnë fundjavë me miqtë, mbrëmje në darka dhe ditë të rrethuara nga kolegë që i duan dhe i respektojnë.

1. Autentik

Njerëzit e bukur kurrë nuk përpiqen të jenë diçka që nuk janë. Nëse nuk dini diçka, pranojeni. Nëse nuk pajtoheni me një deklaratë të bërë nga dikush tjetër, mos buzëqeshni dhe mos e tregoni. Në vend të kësaj, pranoni sinqerisht se nuk e shihni atë në të njëjtën mënyrë si personi tjetër. Thjesht përpiquni të shihni se nga vijnë dhe përpiquni të kuptoni këndvështrimin e tyre.

2. Janë pozitive

Negativitet ka shumë në botën tonë. Ne kemi negativitet në lajme, në faqet tona kryesore, dhe shfaqet në burimet e miqve tanë në Facebook dhe Twitter. Shumë nga romanet gjithashtu përfundojnë me një përfundim negativ! Bëhuni një zë pozitiv në një botë ku të gjithë tingëllojnë pak negativë. Të qenit pozitive do të bëjë që të jetë kënaqësi të flasësh me ju.

3. Ata nuk konkurrojnë

Bisedat nuk janë gara. Njerëzit e bukur kurrë nuk tregojnë një histori ose nuk ndeshen në një bisedë. Në vend të kësaj, ato i shohin bisedat si një mundësi për t’u lidhur dhe ndërtuar marrëdhënie të thella me të tjerët.

Nëse doni të jeni më të pëlqyeshëm, futuni në secilën bisedë me qëllim që ta bëni personin tjetër të ndihet i vlerësuar dhe i respektuar. Kjo do të ndryshojë tonin e ndërveprimeve që keni dhe do të bëjë më të mundshëm që të gjithë të përfshirë të kalojnë një kohë të mirë.

4. Ata i japin vlerë

Kur jeni në një bisedë me dikë dhe ata ankohen se nuk dinë çfarë t’i marrin nënës për Krishtlindje, a ankoheni se sa e tmerrshme duhet të jetë para se të hyni në një histori tuajën? Apo e kuptoni se ata kanë një problem që mund të kenë nevojë për ndihmë për ta zgjidhur atë?

Njerëzit kudo kanë probleme që nuk do të shqetësoheshin t’i zgjidhnin. Por si njerëz, ne priremi të jemi të përqendruar te vetja dhe të mos e vërejmë. Nëse mbani shënim dhe ndihmoni njerëzit të zgjidhin problemet e tyre, do të krijoni miq për jetën.

5. Nuk e konsumojnë kohën me gjëra pa rëndësi

Bisedat e vogla nuk krijojnë miqësi të qëndrueshme dhe bisedat e vogla nuk do t’ju bëjnë një person të mirë. Njerëzit e bukur i shmangen bisedave të vogla duke i kthyer ato në biseda të thella.

Ata e bëjnë duke u kujdesur vërtet për të tjerët, duke bërë pyetje të sinqerta për t’i ndihmuar ata të kuptojnë më mirë dhe duke u lidhur me atë që u thuhet, shkurtimisht, para se të mbledhin informacione të mëtejshme nga personi me të cilin po flasin. Mos u mjaftoni me biseda të vogla – bëni gjithçka në fuqinë tuaj për ta zhvendosur bisedën në tema më personale.

6. Ata nuk largohen

Njerëzit e mirë kanë mijëra miq! Kjo nuk është magji, është sepse ata bëjnë miq me mijëra njerëz. Ata takojnë njerëz; merrni informacionin e kontaktit të atyre njerëzve; ata miqësohen me ata njerëz dhe kalojnë kohë me ta; dhe më pas ata takojnë më shumë njerëz, duke mos e humbur kurrë lidhjen me këdo që kanë njohur.

Nuk mund të jesh më i pëlqyeshëm dhe të mos takosh njerëz të rinj. Duhet të dilni nga zona juaj e rehatisë dhe të krijoni shumë marrëdhënie nëse doni të bëheni më të pëlqyeshëm.

Nëse ju kujtohet vetëm një këshillë nga ky artikull, ajo duhet të jetë për të zhvilluar një qëndrim simpatie për njerëzit. Nëse e bëni këtë, do të bëheni më të pëlqyeshëm në një kohë të shkurtër. /Lajmi.net/