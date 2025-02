Time Kadriaj konfirmon se do të jetë deputete edhe në legjislaturën e ardhshme, i falënderon ata që e përkrahen Time Kadriaj nga AAK, sipas rezultateve të publikuara del se do të jetë në Kuvend edhe për një mandat. Ajo në zgjedhjet e 9 shkurtit sipas rezultateve të deritanishme ka marrë rreth 12 mijë vota. Se do të jetë në Kuvend edhe për një mandat e ka konfimuar edhe vet Kadriaj, përmes një postimi në…