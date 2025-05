Time Kadriaj: Duart e mija kanë qenë të lara me gjak të ushtarëve të UÇK-së

Deputetja nga radhët e AAK-së, Time Kadriaj ka folur lidhur me periudhën sa ishte pjesë e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.Kadriaj tha se qindra ushtarë “kanë dhënë shpirt” në duart e saj.

Ndërkaq, tha se edhe pse ishte grua i bartte ushtarët.“Me qindra janë, gjithë ata të plagosur dëshmorë, tashmë heronj të Kosovës. Këto dy duar të mia kanë qenë të lara me gjak, uniforma jem e UÇK-së ka qenë e larë me gjakë, djers dhe mund të ushtarëve të UÇK-së”, tha Kadriaj.

Derisa për etiketimet si “spiune” tha se e bëjnë të ndihet shumë keq, duke shtuar se si ka ra ky popull në grackën e Albin Kurtit.“Kam qenë edhe ushtare e UÇK-së në Dukagjin dhe Koshare. Fillimet e para të mijat kur quhesha spiune, nonsens, herën e fundit ka ndodh që kam thanë “asnjë parti politike nuk do të bashkëpunojë me Albin Kurtin”, dhe tha “po se as Vuçiqi nuk do me bashkëpunuar”, është vërtetë ndjenjë e keqe, ndihna shumë keq them si është e mundur, ka deklaruar Kadrijaj në KlanKosova.