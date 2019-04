‘Time 100’ mbledh yjet e muzikës dhe filmit në New York

Times ka organizuar mbrëmjen 'Time 100' në New York.

‘Time 100’ gala është një ceremoni që mbahet qdo vit për 100 njerzit më me influencë në bote, shkruan lajmi.net.

Kjo ceremoni organizohet nga revista prestigjoze Times, është një gala që mbahet që nga viti 2004, diten djeshme u mbajt në New York dhe në tapetin e kuq zbriten emra të njohur si Taylor Swift, Dwayne Johnson, Emilia Clarke, Hasaj Minhaj ku nuk mungoi as futbollisti i Liverpoolit Mohamed Salah si një njeri me ndikim në vendin e tij.

Vlen të përmendet performanca live e këngëtares Sift me kitar akustike e cila performoj këngët ‘Style’, ‘Delicate’. /Lajmi.net/