“Tiktokeri” postoi foto me armë në rrjete sociale, arrestohet nga policia Një i dyshuar është arrestuar pasi postoi foto me armë në rrjetin social TikTok. Sipas raportit të policisë, pas publikimeve të këtyre fotove, është kontrolluar shtëpia dhe lokali i të dyshuarit, ku janë konfiskuar dy pistoleta dhe katër fishekë. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje. Njoftimi i plotë: ARMËMBAJTJE PA LEJE-…