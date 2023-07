‘Tigër prej letre’, Latifi kritikon Gërvallën: S’jemi në pozitë që të tallemi me BE’në, është dëm i madh

Donika Gërvalla, ministre e Jashtme e Kosovës, më herët ka bërë një deklaratë skandaloze përmes së cilës ka kritikuar Bashkimin Europian se është një ‘tigër prej letre, shprehje kjo që ishte përdorur si slogan i ish-diktatorit kinez Mao Ce Dunit, kundër SHBA’ve. Pikërisht rreth kësaj deklarate ka reaguar filozofi Blerim Latifi, i cili ka kritikuar Gërvallën për prishje të imazhit të Kosovës.

Latifi në reagimin e tij, ka thënë edhe se, Kosova s’është në pozitë që të tallët më dikë duke i thënë ‘tigër prej letre’ e aq më pak Bashkimit Europian.

Profesori i filozofisë, ka thënë edhe se, BE’ja mund dhe duhet kritikuar për shumë gjëra në raport me Kosovën, por jo me fjalor politik kinez, sepse, siç ka thënë ai ‘mund të dukemi qesharakë’.

Postimi i plotë:

Ministrja jonë e jashtme, Donika Gërvalla, e paska quajtur Bashkimin Europian “një tigër prej letre”.

Kjo është një deklaratë e dëmshme për reputacionin diplomatik të Gërvallës dhe rrjedhimisht edhe për imazhin e Kosovës.

Pse?

E para, sepse ne nuk jemi në aso pozite sa të tallemi me dikënd duke i thënë “je tigër prej letre”, aq më pak Bashkimit Europian.

E dyta, sepse në gjuhën diplomatike “tigri prej letre” është figurë politike e komunizmit kinez, është sllogani ma i dashur i Mao Ce Dunit, i cili, sa herë i nxirrin parasysh fuqinë amerikane, thoshte se “Amerika është tigër prej letre”.

Bashkimi Europian mund dhe duhet kritikuar për shumë gjëra në raport me Kosovën, por jo duke u shërbyer me fjalor politik kinez. Sepse jo vetëm që nuk arrijmë gjë me këtë lloj fjalori, por, përkundrazi, mund të dukemi edhe qesharakë.

E të dukesh qesharak në diplomaci, është dëm shumë i madh.