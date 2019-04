Tifozi i Arsenalit ‘dëshmon’ se Mustafi është më i mirë se Van Dijk

Shkodran Mustafi është duke u kritikuar jashtë mase në këtë sezon te Arsenal.

Shkodran Mustafi bëri disa gabime në ndeshjet e këtij sezoni, duke u kritikuar jashtë mase nga analistë e tifozë në Angli.

Por, një tifozë i skuadrës londineze ka bërë një krahasim në mes të mbrojtësit shqiptar me pasaportë gjermane dhe atij të Liverpoolit, Virgil van Dijk, përcjell lajmi.net.

Sipas tifozët të Arsenalit, Mustafi kishte një sezon më të mirë se mbrojtësi holandez, duke sjellë statistikat e të dy lojtarëve:

Statistikat për sezonin 2018/19

Paraqitjet

SM 28

VVD 35

Ndërhyrjet

SM 55

VVD 34

Ndërhyrjet e suksesshme %

SM 73%

VVD 71%

Ndërprerjet

SM 54

VVD 39

Golat me kokë

SM 2

VVD 2

Shkodran Mustafi ka kushtuar 45 milionë euro, ndërsa Van Dijk 80 milionë. /Lajmi.net/

Unpopular opinion, but Mustafi is having a better season than Van Dijk

Premier League stats 2018/19

Appearances

SM 28

VVD 35

Tackles

SM 55

VVD 34

Tackle success %

SM 73%

VVD 71%

Interceptions

SM 54

VVD 39

Headed goals

SM 2

VVD 2

Mustafi cost £40m less & is a better player pic.twitter.com/3YcJmLwc8b

— Chris (@TheArsenalChris) April 22, 2019