Tifozi futet në fushë, mesazhet: Shpëtoni Ukrainën, respektoni gratë iraniane – flamur LGBTQ+

Portugalia dhe Uruguai priten për pak sekonda, pasi një tifoz ndërpreu takimin, shkruan lajmi.net.

Një tifoz hyri në fushë dhe me veti pati disa mesazhe për gjithë botën që ndjek Kampionatin Botëror.

Tifozi mbante një flamur të LGBTQ+ në dorë, për të thirrur për të drejtat e këtij komuniteti që nuk respektohet në Katar.

Po ashtu, ai pati një maicë që thërriste për paqe në Ukrainë dhe shpëtim të Ukrainës.

Ai nuk harroi as protestat e grave në Iran, për të cilat kërkoi respekt të shtuar.

Shikoni fotografinë më poshtë. /Lajmi.net/

This pitch invader during the Portugal-Uruguay match was holding a rainbow flag.

The front of his shirt read ‘Save Ukraine’ and the back read ‘Respect For Iranian Women’. pic.twitter.com/DeHDf4jQ7S

— ESPN FC (@ESPNFC) November 28, 2022