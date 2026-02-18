Tifozi bie nga një lartësi derisa po e shikonte ndeshjen Trepça – Bashkimi

Një tifoz ka rënë nga një lartësi në palestrën “Mizair Isma” në Rahovec derisa po e shikonte finalen e Kupës së Kosovës në basketbollit mes Bashkimit dhe Trepçës. Atij i jepet ndihma e parë. Rastin e ka konfirmuar edhe policia përmes zëdhënësit rajonal të Gjakovës Sheremet Elezaj. “Një person ka rënë prej një lartësie derisa…

Sport

18/02/2026 20:52

Një tifoz ka rënë nga një lartësi në palestrën “Mizair Isma” në Rahovec derisa po e shikonte finalen e Kupës së Kosovës në basketbollit mes Bashkimit dhe Trepçës.

Atij i jepet ndihma e parë.

Rastin e ka konfirmuar edhe policia përmes zëdhënësit rajonal të Gjakovës Sheremet Elezaj.

“Një person ka rënë prej një lartësie derisa ka qenë duke e ndjekur lojën e basketbollit. I njëjti është duke u dërguar për trajtim mjekësor. Aktualisht jemi në fazën fillestare të mbledhjes së dëshmive”, deklaroi ai.

Artikuj të ngjashëm

February 18, 2026

“Me agjërim është pak e vështirë”, Besart Ibraimi për muajin e...

February 18, 2026

UEFA nis hetimet për rastin e Vinicius Jr

February 18, 2026

Goditje për Kosovën, sa gjatë do të mungojë Amir Rrahmani?

February 18, 2026

Pesë yjet zhgënjyes të Juventusit pas humbjes nga Galasataray

Lajme të fundit

Nëna e Marigona Osmanit rrëfen momentet e fundit...

Gjendet pa shenja jetë një person në Prishtinë

Reuters shkruan për gjyqin e Hagës: Thaçi i...

Albin Kurti takon ambasadorin francez Guerot, theksohen prioritetet...