Tifozët shqiptarë e gjuajtën me ulëse të stadiumit, ky është reagimi epik i futbollistit të Besiktas Skuadra e Besiktas arriti fitore edhe në stadiumin “Air Albania” në Shqipëri ndaj Tiranës me rezultatin 0 me 2. Gjatë ndeshjes tifozët e Tiranës e sulmuan lojtarin e klubit turk, Arthur Masuaku, shkruan Lajmi.net Ata e gjuajtën me ulëse futbollistin, kurse ai ka një mesazh për ta pas përfundimit të ndeshjes. Përmes rrjeteve sociale, Masuaku…