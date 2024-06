Tifozët serb me thirrje e mesazhe nacionaliste para ndeshjes me Slloveninë Në kuadër të Euro2024 sot do të mbahet ndeshja Serbi-Sloveni me fillim nga ora 15:00. Rrugët e qytetit të Munihut janë vërshuar nga tifoz serb e slloven që kanë shkuar për të parë nga afër ndeshjen. Serbët nuk e kanë lejuar ta humbin as këtë rast për të shprehur mesazhet e thirrjet e tyre nacionaliste.…