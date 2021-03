Tifozët kosovarë i këndojnë këngë Ibrahimovicit

Tifozët kosovarë ishin duke pritur sulmuesin e Suedisë, Zlatan Ibrahimovic, i cili po dilte nga ndërtesa ku po qëndronte, transmeton lajmi.net.

Por, suedezi nuk e kishte menduar që kishte tifozë jashtë, tifozët kosovarë filluan ti brohorisnin emrin “Ibra… Ibra… Ibra”.

Ibrahimovic fatkeqësisht nuk u ndal të përshëndetet me ndonjërin, shkaku i situatës pandemike. Ai vazhdoi rrugën për të hyrë tek autobusi i skuadrës.

Nesër në orën 20:45, Kosova do të ndeshet me Suedinë./Lajmi.net/

Warm welcome to @Ibra_official by some young #Dardanians. #KOSSWE | 🇽🇰🇸🇪 pic.twitter.com/u3P75sQMub

— Kosovan Football 🇽🇰 | 😷 (@kosovanfooty_EN) March 27, 2021