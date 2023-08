Tifozët e PSG-së të lumtur me largimin e brazilianit, “Neymar: më në fund shpëtoj nga vrazhdësia”

Neymar iu bashkua Lionel Messit në largimin nga PSG këtë verë pas 173 paraqitjeve për klubin. Lëvizja e tij me para të mëdha nga Barcelona në vitin 2017 shkaktoi tronditje në të gjithë futbollin botëror, por braziliani nuk bëri mjaftueshëm për të arritur në anën e djathtë të bazës së tifozëve të fortë të klubit, pasi ata shprehën kënaqësinë e tyre për largimin e tij.

Përpara ndeshjes me Lens ata shfaqen një banderolë me mbishkrimin “Neymar: më në fund shpëtoj nga vrazhdësia”.

Pavarësisht një varg titujsh të Ligue 1, braziliani nuk mundi të grumbullonte cilësi të mjaftueshme për të ndihmuar PSG-në të fitonte Ligën e Kampionëve. Është e vetmja gjë që u mungon dhe Neymar bëri pak për t’i ndihmuar ata ta arrijnë atë./Lajmi.net/

🚨🚨| PSG Ultras have a banner saying “Neymar: finally rid of the rude.” pic.twitter.com/bxDbipmNiW

