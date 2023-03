Tifozët e PSG-së kundër Messit, do ta fishkëllejnë në ndeshjen e së dielës Lionel Messi ende nuk ka nënshkruar një marrëveshje të re me Paris Saint-Germain, me ultrasit e klubit që kanë vendosur ta fishkëllojnë fituesin e Kupës së Botës në shenjë proteste për eliminimin nga Liga e Kampionëve. Paris Saint-Germain ka pësuar një tjetër dalje të hershme nga kompeticioni i UEFA-s në sezonin 2022-23, shkruan Lajmi.net Mundo…