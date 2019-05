Tifozët e Man Utd kërkojnë shkarkimin e Solskjaer

‘Djajtë e Kuq’ barazuan 1-1 me skuadrën e fundit në tabelë, Huddersfield, çka nënkupton se edhe matematikisht janë jashtë Ligës së Kampionëve sezonin e ardhshëm.

Ky barazim i ka irrituar tejmase tifozët e United, që në rrjetet sociale kanë shpërthyer me kritika ndaj Solskjaer, përcjell lajmi.net.

I’d genuinely sack Solskjær in the summer. Don’t care how bad the players are, we shouldn’t be dropping points to Huddersfield with a chance of top 4 still there. I know he’s been let down by individuals every week now, but the drop in performance is terrible.Worse than with Jose

— Paul (@yellapiss) May 5, 2019