​Tifozët e Interit kërkojnë përballje me Cuadradon para nënshkrimi të kontratës Ultrasit e Interit janë paraqitur në selinë e klubit për të protestuar ndaj blerjes së Juan Cuadrados dhe duan të takojnë kolumbianin përpara se ai të nënshkruajë për “Nerazzurrët”. Cuadrado do të nënshkruajë një marrëveshje njëvjeçare me Interin pasi kontrata e tij me Juventusin i skadon më 30 qershor. Ai u kritikua ashpër nga tifozët…