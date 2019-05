Tifozët e Arsenalit veshin fanellën e Mkhitaryan, ky është reagimi i policisë

Ylli armen refuzoi të udhëtojë për në Azerbajxhan për finalen e Ligës së Evropës nesër për shkak të frikës për sigurinë e tij.

UEFA dhe Federata e Futbollit të Azerbajxhanit ka thënë se siguria e Mkhitaryan mund të garantohej, megjithatë pamjet tregojnë më së miri se si ‘Topçinjët’ ndalen nga policia për shkak se kanë veshur fanellën e Mkhitaryan, përcjell lajmi.net.

Videoja, e filmuar nga SNTV dhe postuar në Twitter, tregon se tifozët e Arsenalit ndalen nga një oficer i policisë, i cili ndalon ecjen e tyre për një kohë.

Ai pret udhëzime të mëtejshme dhe përfundimisht i lejon tifozët të vazhdojnë pa pengesa të mëtejshme.

Mkhitaryan është kapiteni i kombëtares së Armenisë, një vend që është në luftë territoriale me Azerbajxhanin mbi rajonin e diskutueshëm Nagorno-Karabak.

Ndryshe, finalja e Ligës së Evropës luhet nesër me fillim nga ora 21:00, mes Arsenalit dhe Chelseat. /Lajmi.net/

Mkhitaryan fans are feeling the long arm of the law in Baku ahead of the Europa League final…. 😁.#Mkhitaryan #Arsenal #EuropaLeague #Baku #Chelsea #aubameyang pic.twitter.com/a1CIuXOo9L

— sntv (@sntvstory) May 28, 2019