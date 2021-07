Tifozët anglezë i mbështesin me brohoritje lojtarët e Anglisë para nisjes për “Wembley”

“Tre Luanët” dhe “Azzurët” kanë regjistruar fitore të njëpasnjëshme deri në finale, derisa synojnë ta kompletojnë ‘misionin’ duke fituar trofeun, raporton lajmi.net.

Pak para se lojtarët e Anglisë të nisën për në “Wembley” janë mirëpritur nga tifozët që janë mbledhur para autobusit.

Tifozët dëgjohen duke brohoritur për lojtarët, që është motiv shtesë për ta para kësaj finale.

England players getting a warm reception from the fans as they prepare to leave for Wembley 👇 #mufc #mujournal #EURO2020 pic.twitter.com/39KvHgd22V

— United Journal (@theutdjournal) July 11, 2021