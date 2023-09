Tifozat Kuq e Zi ”pushtojnë” Pragën Për Kombëtaren e Shqipërisë sonte do të jetë një natë e rëndësishme. Kuqezinjtë e drejtuar nga Silvinio do të ndeshen në Fortuna Arena të Pragës, me Çekinë. Aktualisht Republika Ceke është e para në grupin E me shtatë pikë, një më shumë se Shqipëria.Tri ditë më vonë Shqipëria në Air Albania do ta presë Poloninë…