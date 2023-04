“Ti s’je normal”, “Kqyre moj ti veten”, debate të ashpra mes Efit dhe Nitës Fshehja e parfumeve nga Luizi, ka nxitur debate në shtëpi, teksa banorët ende nuk e dijnë se kush e ka bërë. Nëse nuk është mision i “Vëllaut të Madh”, Efi e ka quajtur dështim, shkruan lajmi.net. View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip) Pas kësaj…