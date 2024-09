“T’i shko fol me Radoiçiqin, me mua nuk flet”, Haxhiu tregon çka i tha Kusarit kur ajo u përpoq t’i flas pas telefonatës me ‘zemlakun’

Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Bekim Haxhiu, ka folur edhe një herë për telefonatën mes shefes së GP të LVV, Mimoza Kusari-Lila dhe kryeterroristit, Milan Radoiciq.

Ai tha se pas daljes në publik të muhabetit mes “zemlakëve”, ku përmendet edhe deputetit i PDK-së, Kusari ka tentuar që t’i flas Haxhiut por ky e refuzuar.

“Nuk mund t’i flas një personi i cili në atë mënyrë, me një kundërshtar i thotë: a e din ku është Kamishi? E ti kush je pra, dmth ti je me të a? Ka provu me më fol në Kuvend i kam thanë jo, ti shko fol me Radoiciqin. Ti me mu nuk mundesh me fol kur në atë formë adresohesh të armiku”, ka thënë Haxhi në T7.