“T`i mbajmë duart larg nga Policia”, Labi u del në mbrojtje Policisë në Ferizaj pas protestës së sotme

Lajmin për vrasjen e Marigona Osmanit nga Ferizaj u bë mjaft me zë në mediat shqiptare ku bëri që fytyra të ndryshme publike të reagojnë menjëherë, shkruan lajmi.net.

Të shumtë ishin ata që reaguan në rrjete sociale, fytyra publike, politikanë e populli gjithashtu. Me këtë rast sot është mbajtur një protestë para stacionit të Policisë në Ferizaj teksa edhe kjo nuk përfundoi pa ‘incidente’.

Këngëtari Labinot Tahiri u shpreh kundër sjelljes që u bë sot ndaj forcave të rendit, duke thënë se ata nuk kanë lidhje me korrupsion dhe se punojnë aq shumë sa që harrojunë edhe familjet e tyre duke i shërbyer shtetit e popullit.

Kam përkrahur protesta, e do ti përkrah gjithmonë!

Policia e Kosovës ia di rendesinë shtetit dhe qytetarit!

Nuk keni pse me i fajsu e me i gjujt me gjëra të ndryshme!

Sa do që ka vlerë Kosova , ka vlerë edhe Policia e shtetit tonë të ri, këta nuk janë POLICI e cila dikur është gjunjezuar!!!