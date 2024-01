“Ti je rrence” – Edona kaplohet nga “ethet e finales”, i kapet keq Shqipes

Edona ka vazhduar me sulmet e saja ndaj Shqipes.

Ajo iu referua asaj si “rrence e manipuluse”, së cilës sipas saj nuk mund t’i besohet asgjë se çka flet, shkruan lajmi.net.

“Une mendimin tem për ty e kom prej fillimit, ti je rrence, manipuluse ti i dredhon fjalët”, Edona iu drejtua Shqipes.

Por nuk mjaftoi me kaq. Edona u kap edhe me Blerandon, të cilin e krahasoi me Shqipen. /Lajmi.net/