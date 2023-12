“Ti je leckë”, Shqipja eskalon në debatin me Azemin Shqipja është një nga banoret më të zhurmshme të shtëpisë së Big Brother Vip Kosova. Ajo gjatë gjithë ditës tenton të krijoj debate me secilin nga banorët. Pas asaj që tha Azemi, se Shqipja ka tentuar t’i afrohet ndryshe, ajo ka krijuar një debat të ashpër me të. “Ti je leckë”, i ka thënë Shqipja…