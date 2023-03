“Ti je djali i Millosheviqit”, “Mshele gojën bre budallë” – Haxhiu tregon detaje nga takimi i parë Kurti-Vuçiq

Gazetari Baton Haxhiu ka treguar për takimin e parë që e ka pasur kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe presidenti serb, Aleksandër Vuçiq, ku thotë se nuk ka qenë takim dialogues, por që të dy e kanë fyer njëri-tjetrin.

Haxhiu tha se ishte i pari Kurti që i tha Vuçiqit se “ ti je djali I Millosheviqit’, ndërsa Vuçiq ia kthen në gjuhën serbo-kroate “Čuti bre budalo, kako bi te ošamario (mshele gojën bre budall, do ta kisha fut një shuplakë)”.

“E kam lexuar draftin e takimit të parë në Bruksel. Kurti dhe Vuciq nuk kanë dialoguar në dy takimet e4para, kanë fyer njëri -tjetrin. I pari Kurti i ka thënë se ‘ti je djali i Millosheviqit’, ‘Je Millosheviq’, ‘ke vrarë kaq’, pastaj vjen kjo e Vuciqit, i lutet që të flet në serbo=-kroatisht dhe i thotë: Čuti bre budalo, kako bi te ošamario (mshele gojën bre budall, si ta kisha fut një shuplak). Ky ka qenë takimi i parë, ka qenë ofendues deri në atë pikë sa takimet e fundit kanë qenë korrekte, miqësore”, ka thënë Haxhiu në T7.

Tutje, Haxhiu thotë se Kurti në takimet e para ka shkuar me një bagazh të rëndë opozitar, prandaj takimi i parë ka qenë krejtësisht ofendues.

“Kurti ka shku me një bagazh të rëndë opozitar, ku ka premtuar mostakimin, se nuk do të shkojë aty pa listën e të pagjeturave, dhe duke shkuar me këtë bagazh, takimi i parë ka qenë krejtësisht ofendues”.