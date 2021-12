Thyhet tradita shekullore që ishte nën Ferguson: Plot 12 lojtarë të United paguhen më shumë sesa trajneri aktual

Rangnick, i cili i është bashkuar United me një kontratë gjashtëmujore dhe më pas do të kalojë në një rol këshillues për dy vjet, besohet se do të financojë pothuajse 8 milionë funte për punën e tij deri në fund të sezonit.

Pasi la rolin e tij në drejtorin sportiv të Lokomotiv Moskës, ai ka më shumë se dyfishuar të ardhurat e tij prej 3.8 milion £ në Rusi, por kjo rritje e madhe nuk është ende e mjaftueshme që ai të uzurpojë pagat e shumë prej yjeve të tij.

Gjatë mbretërimit të ngarkuar me trofe të Ferguson në Old Trafford, struktura strikte e pagave të United duroi që asnjë anëtar i skuadrës nuk do të fitonte më shumë në javë se trajneri i tyre.

Kjo tani është shkatërruar gjatë tetë viteve në vijim, me mbi një 11 e tërë startuese që tani përfiton më shumë se Rangnick.

Pasi fatura e pagave të klubit u rrit me pothuajse 25 për qind pas rikthimit të Cristiano Ronaldos në gusht, nuk është çudi që superylli është fituesi më i mirë i United.

Ai besohet se merr në shtëpi 510,000 £ çdo javë, duke e bërë atë lojtarin më të paguar si në historinë e klubit të tij ashtu edhe në Premier Ligë.

Tjetri në listë është portieri David de Gea, marrëveshja e të cilit e sheh atë të fitojë 375,000 £ në javë pas zgjatjes së kontratës së tij fitimprurëse në verën e 2019.

Nënshkrimet e reja Jadon Sancho dhe Raphael Varane janë ngushtë pas portierit. Sancho përfiton rreth 350,000 £ në javë, ndërsa Varane është 340,000 £ në javë.

Rekordi i nënshkrimit të United, Paul Pogba, i cili duket se do të largohet pa pagesë nga klubi në fund të sezonit, ka hyrë në muajt e fundit të marrëveshjes së tij prej 290,000 £ në javë.

Gjithashtu në listën e emrave të mbushur me yje që fitojnë më shumë se Rangnick janë Edinson Cavani, Anthony Martial, Marcus Rashford dhe kapiteni Harry Maguire.

Bruno Fernandes, ndërkohë, çuditërisht fiton vetëm 180,000 £ në javë – një numër i ulët në krahasim me rolin e tij vendimtar në skuadër.

Juan Mata dhe Luke Shaw janë dy anëtarët e fundit të skuadrës së parë me kushte më të mira financiare sesa tekniku i përkohshëm.

Struktura aktuale ndjek një model të ngjashëm me kohën nën paraardhësin Ole Gunnar Solskjaer, i cili u shkarkua pamëshirshëm pas një ecurie të ashpër të formës.

Nën atë, gjashtë yje nga skuadra e sezonit të kaluar fituan më shumë se legjenda e klubit.

Më poshtë gjeni top-përfituesit më të mëdhenj të Manchester United për vit. /Lajmi.net/