Thyhet rekordi i shpenzimeve të transferimeve, FIFA publikon detaje nga merkato verore
Është thyer rekordi i shpenzimeve të transferimeve gjatë afatit kalimtar veror.
Shtëpia më e madhe e futbollit botëror ka publikuar shifrat e transferimeve gjatë merkatos verore, të cilat kampin shumën prej 10 miliardë dollarë.
Klubet regjistruan gati 12,000 transferime ndërkombëtare, ku shpenzimet totale për tarifat arritën në 9.76 miliardë dollarë, tha FIFA, duke përfaqësuar një rritje prej më shumë se 50% krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin 2024.
Futbolli i femrave theu gjithashtu rekorde me më shumë se 1,100 transferime ndërkombëtare ku tarifat tejkaluan 12 milionë dollarë.
Premier Liga angleze ishte përsëri në qendër të vëmendjes në tregun e transferimeve, duke shpenzuar më shumë se 3 miliardë dollarë në tarifa transferimi në tre muajt e fundit.
Gjermania ishte e dyta në shpenzimet totale me 980 milionë dollarë, ndërsa Italia e treta me 950 milionë dollarë.
Vetëm klubet gjermane morën 893 milionë dollarë nga homologët e tyre anglezë, gjë që u vu në dukje nga transferimi i Florian Wirtz nga Bayer Leverkusen te Liverpool në një marrëveshje që thuhet se vlen 116 milionë paund (156.70 milionë dollarë) me bonuse.