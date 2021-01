Thyhet rekordi i Ronaldos

Por, tani sipas skuadrës skoceze, Motherwell, ky rekord është thyer për nëntë centimetra, transmeton lajmi.net.

Fjala bëhet për mbrojtësin Bevis Mugabi i cili shënoi një gol kundër Ross County të mërkurën mbrëma.

Mbrojtësi nga Uganda, kërceu me një gjatësi totale prej 2.62 metra, ndërsa Ronaldo kishte kërcyer 2.56 metra.

Ronaldo ishte shkëputur nga toka për 71 centimetra, ndërsa tani Mugabi u shkëput 75 centimetra.

Nuk dihet për saktësinë e klubit, por as Ronaldo nuk ka reaguar sa i përket lajmit se rekordi i tij është thyer./Lajmi.net/

It’s official.

Bevis Mugabi jumped higher than Cristiano Ronaldo for his winning goal 🤯@B_M321@Cristiano pic.twitter.com/veJPhGGaMF

— Motherwell FC (@MotherwellFC) January 29, 2021