Thyhet një shtëpi në Leposaviq
Një shtëpi raportohet të jetë thyer dje në Leposaviq. Sipas pronarëve të shtëpisë, aty nuk mungon asgjë përpos dëmtimeve që janë bërë. Rasti është duke u hetuar. “Fsh. Gornji Kernin, Leposaviq / 29.01.2026 – 10:50. Është raportuar se u është thyer shtëpia dy viktimave (një mashkulli dhe një femre) kosovarë. Sipas tyre nuk u mungon asgjë…
Lajme
Një shtëpi raportohet të jetë thyer dje në Leposaviq.
Sipas pronarëve të shtëpisë, aty nuk mungon asgjë përpos dëmtimeve që janë bërë.
Rasti është duke u hetuar.
“Fsh. Gornji Kernin, Leposaviq / 29.01.2026 – 10:50. Është raportuar se u është thyer shtëpia dy viktimave (një mashkulli dhe një femre) kosovarë. Sipas tyre nuk u mungon asgjë përveç disa dëmtimeve. Rasti është duke u hetuar”./Lajmi.net/