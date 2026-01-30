Thyhet një shtëpi në Leposaviq

Një shtëpi raportohet të jetë thyer dje në Leposaviq. Sipas pronarëve të shtëpisë, aty nuk mungon asgjë përpos dëmtimeve që janë bërë. Rasti është duke u hetuar. “Fsh. Gornji Kernin, Leposaviq / 29.01.2026 – 10:50. Është raportuar se u është thyer shtëpia dy viktimave (një mashkulli dhe një femre) kosovarë. Sipas tyre nuk u mungon asgjë…

Lajme

30/01/2026 08:59

Një shtëpi raportohet të jetë thyer dje në Leposaviq.

Sipas pronarëve të shtëpisë, aty nuk mungon asgjë përpos dëmtimeve që janë bërë.

Rasti është duke u hetuar.

Fsh. Gornji Kernin, Leposaviq / 29.01.2026 – 10:50. Është raportuar se u është thyer shtëpia dy viktimave (një mashkulli dhe një femre) kosovarë. Sipas tyre nuk u mungon asgjë përveç disa dëmtimeve. Rasti është duke u hetuar”./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 30, 2026

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Kosovës mirëpret heqjen e bllokadave...

January 30, 2026

Anti-këmbësorie, armatim i shumtë e uniforma serbe gjenden gjatë bastisjes së...

Lajme të fundit

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Kosovës mirëpret...

Anti-këmbësorie, armatim i shumtë e uniforma serbe gjenden...

Hetohet vdekja e një burri dje në Skenderaj

Gruaja në Lipjan sulmon një grua tjetër, Policia deklarohet për rastin