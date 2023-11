Thyhet akulli: Rreth 8 pjesëtarë të FIT-it i shkojnë Kurtit në zyre sot nga ora 16:00 Kryeministri I vendit, Albin Kurti, do të pres sot në zyrën e tij pjesëtaret e Njësisë Speciale Intervenuese të Policisë së Kosovës e njohur si FIT. Ky takim do të mbahet në orën 16:00 në Qeveri, dhe ky njësit do të përfaqësohen nga eprorët e FIT-it. Kurtit do t’i shkojë në zyre një grup rreth…