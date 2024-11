Thyhen xhamat e bashkisë në Novi Sad, Vuçiq prej zyrës kërcënon protestuesit me ndëshkim Gjatë mbrëmjes së sotme në qytetin serb të Novi Sadit ka nisur një protestë lidhur me fatkeqësinë e ndodhur gjatë javës së kaluar, ku humbën jetën 14 persona. Protestuesit kanë arritur deri te bashkia e qytetit, ku janë thyer xhamat dhe kanë gjuajtur me gurë në këto objekte. Haos u Novom Sadu. Mladića sa kapuljačama,…